Российский боец с контузией успешно выполнил задачу под обстрелом вражеских БПЛА

Водитель-механик с позывным Кощей, несмотря на контузию и атаку беспилотников, смог довезти военнослужащих России на боевую миссию и вернуться живым. О его подвиге рассказали Life.ru в пресс-службе Народного фронта.

Водитель успешно выполнил боевую миссию, несмотря на контузию после удара дрона ВСУ. Видео © Пресс-служба Народного фронта

«Задача была доставить штурмовую группу для зачистки противника. Нужно было проехать на этой машине на максимальной скорости и доставить пехоту в целости и сохранности», — сказал военнослужащий ВС РФ с позывным Кощей.

Водителю предстояло довезти товарищей то точки вплотную к противнику, откуда ВСУ совершали обстрел мирных жителей на территории Донецкой народной республики (ДНР). Солдату удалось высадить бойцов, но когда он пошёл на разворот, бронированную машину атаковал дрон. Первый выстрел прошёлся по защите, второй прилетел в кабину.

Водитель получил контузию. Однако дезориентация не помешала ему давить на газ и продолжать управлять машиной. Придя в себя, Кощей по ориентирам смог добраться обратно. Задание было успешно выполнено, военного представили к ордену Мужества.