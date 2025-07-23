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23 июля, 10:52

«Засыпал себя мусором»: Российский боец хитростью спасся при обстреле дронов ВСУ

RT: Боец ВС РФ выжил после нескольких сбросов с дронов ВСУ на дом в зоне СВО

Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Российский боец с позывным Техник выжил после атаки украинских FPV-дронов на дом в селе Малая Токмачка Запорожской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на сослуживцев бойца.

После удара от здания осталась лишь половина стены, но военнослужащий смог спрятаться в заранее подготовленном укрытии. Как пояснил штурмовик с позывным Панама, боец сразу занял угол и засыпал себя мусором, что позволило ему остаться незамеченным.

Противник предположил, что российский военный погиб, однако позже заметил его перемещение. По словам Панамы, Техник сумел перебежать в другой дом, где столкнулся с врагом, но затем встретил своих.

«Враг думал, что всё, как бы по человеку отработал, он «двести». Потом в «птицу» смотрим, у него ноги торчат. Ну и всё, а он встал, отряхнулся и перебежал в другой дом», — рассказал Панама.

После повторного обстрела боец смог добраться до позиций российских военных, где получил помощь.

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Ранее стало известно, что на Харьковском направлении боец ВС РФ взял и голыми руками поймал украинский FPV-дрон с боекомплектом. Разозлившись на назойливое жужжание, он в ярости прихлопнул его о ствол ближайшего дерева.

Александра Мышляева
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