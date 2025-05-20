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Регион
20 мая, 13:39

Уроженец Таджикистана получил орден Мужества за участие в курской операции «Поток»

Бастрыкин заявил об участии уроженца Таджикистана в операции «Поток»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Освобождение Курской области стало возможным благодаря проведению сложной операции «Поток». Особый вклад в успех внесли отдельные военнослужащие. На Петербургском юридическом форуме-2025 глава СК России Александр Бастрыкин рассказал о подвиге одного из них, награждённого орденом Мужества.

Бастрыкин рассказал о военнослужащем из Таджикистана. Видео © Трансляция ПМЮФ-2025

«Я пригласил трёх героев операции, которые по трубе прошли в тыл врага и освободили наш регион. Один из них был калмык, второй русский, а третий, угадайте кто? Таджик», — рассказал глава СК.

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Напомним, в начале марта российские военные провели легендарную операцию «Поток». На протяжении шести дней 800 штурмовиков двигались в тыл вражеских позиций по газопроводу, из которого был откачан газ. Они преодолели более десяти километров в замкнутом пространстве, сталкиваясь с нехваткой кислорода. Позднее ВСУ предпринимали провальную попытку повторить манёвр российских бойцов.

Мария Любицкая
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