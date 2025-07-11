Ополченцу, которого сыновья сдали СБУ, помогут найти жильё и погасить долги

65-летнему ополченцу из Луганской Народной Республики (ЛНР), известному как Батя, окажут всестороннюю поддержку после того, как его предали собственные сыновья, сдав СБУ. Мужчину обеспечат жильём, окажут медицинскую помощь и спишут все задолженности по кредитам, пишет RT.

Ополченец из ЛНР, известный как Батя. Фото © Telegram / RT на русском

Батя вступил в ряды ополчения ещё в 2015 году, его взяли водителем замполита. Двое сыновей ополченца в это время оставались в Харьковской области. Сослуживцы мужчины предложили ему навестить старшего – Виталия, который работал на железнодорожных путях, и узнать расписание движения украинских военных эшелонов. После встречи сыновья сдали отца СБУ. По словам Бати, его жестоко пытали.

В 2017 году Геннадия Павловича обменяли, а уже через шесть лет Батя заключил контракт на службу в зоне СВО. Из-за проблем со здоровьем мужчину отправили в Волгоград.

«В своё время он перенёс инфаркт на ногах, поэтому мы договорились, что его положат на полное обследование», — указал заместитель мэра Волгограда Виталий Кокшилов.

Местные власти города, где сейчас проживает ветеран, заявили о готовности оказать помощь ополченцу, ставшему жертвой недобросовестного риелтора. Напомним, Бате продали непригодный для постоянного проживания дачный домик, для приобретения которого он оформил кредит. Представитель администрации Волгограда заверил, что власти приложат максимум усилий для того, чтобы Батя смог решить вопрос с кредитом и найти подходящую работу.

Ветеран выразил искреннюю благодарность за проявленное внимание и поддержку, последовавшие после публикации его непростой истории.