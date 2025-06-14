Кабмин утвердил порядок выплат 6 млн ополченцам Донбасса с инвалидностью

Ополченцы ДНР и ЛНР, ставшие инвалидами в ходе боевых действий на территории регионов, получат единовременные выплаты в утверждённом Правительством порядке. В соответствии с указом президента РФ, предусмотрена разовая материальная поддержка для ветеранов боевых действий в Донбассе, чей статус инвалидности связан с участием в конфликте. Сумма выплаты будет определяться в зависимости от группы инвалидности. Документ размещён на сайте Правительства РФ.

Право на получение помощи имеют те, кто с 11 мая 2014 года служил в составе Вооружённых сил ДНР, Народной милиции ЛНР, либо других воинских формирований и органов данных республик, и получил инвалидность непосредственно в связи с несением службы.

Согласно документу, выплата в размере 6,05 млн рублей предусмотрена для лиц с инвалидностью I группы, лица, получившие инвалидность II группы, получат 5,2 млн рублей, III группы — 4,4 млн рублей.

Обратиться за получением выплаты следует в письменной форме в военный комиссариат муниципального образования, либо в территориальное отделение МВД или ФСБ по месту жительства/пребывания. При этом необходимо предоставить документ, подтверждающий личность; справку федерального учреждения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности; заключение военно-врачебной комиссии, а также военный билет.

Выплаты будут осуществляться финансовыми службами Минобороны, МВД или ФСБ. Выбор ведомства зависит от того, какая ВВК зафиксировала прямую связь между состоянием здоровья ополченца (увечьем, ранением, травмой, контузией или болезнью) и его боевой деятельностью.