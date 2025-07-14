В Приамурье увековечили память Героя России, прикрывшего ценой собственной жизни штурмовую группу

В селе Ключи Константиновского района Амурской области увековечили память Героя России Виктора Пыжова, установив мемориальную доску на здании местной школы, где он когда-то учился. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Виктор Пыжов завершил обучение в школе ещё в 2017 году и продолжил свой путь в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) в Благовещенске. Получив образование, он стал командиром мотострелкового взвода, местом службы которого стало село Екатеринославка.

С самого начала СВО Пыжов находился в зоне боевых действий. В 2022 году он был удостоен ордена Мужества. В марте 2024 года, участвуя в освобождении посёлка Мирный Запорожской области, Виктор проявил героизм, за что был награждён медалью Суворова. Под его командованием также был удержан важный опорный пункт, и, даже будучи тяжело раненым, он обеспечил прикрытие отхода штурмовой группы.

За проявленные мужество и отвагу Виктору Пыжову было присвоено звание Героя России – посмертно.