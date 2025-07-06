Путин заявил, что имя генерала Гудкова увековечат в Мариуполе и Донецке
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Имя заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам, Героя России генерала-майора Михаила Гудкова, будет присвоено филиалу Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе, а также школе в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«В его честь будут названы улица в Донецке и школа в ДНР. Имя дважды героя России Гудкова будет носить и филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе, в городе, за который он сражался, приближая освобождение Донбасса и Новороссии», — объявил российский лидер.
Михаил Гудков родился в Донбассе и окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Он возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая принимала участие в боях в Курской области. Осенью 2023 года генерал был награждён медалью «Золотая Звезда» Героя России за проявленное мужество, героизм и умелое командование.
Напомним, что гибель 48-летнего генерала в Курской области 2 июля потрясла военное сообщество. Гудков оставил о себе память как о принципиальном командире и преданном флоту офицере. Путин подписал указ о награждении заместителя главнокомандующего ВМФ генерал-майора Михаила Гудкова второй медалью «Золотая Звезда». Награда присвоена посмертно за проявленные отвагу и самоотверженность в ходе специальной военной операции.