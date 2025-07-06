Путин заявил, что имя генерала Гудкова увековечат в Мариуполе и Донецке

Имя заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам, Героя России генерала-майора Михаила Гудкова, будет присвоено филиалу Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе, а также школе в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«В его честь будут названы улица в Донецке и школа в ДНР. Имя дважды героя России Гудкова будет носить и филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе, в городе, за который он сражался, приближая освобождение Донбасса и Новороссии», — объявил российский лидер.