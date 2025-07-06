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6 июля, 13:16

Путин заявил, что Россия добьётся справедливости

Путин: Россия отстоит право на самостоятельное развитие

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин заявил, что страна добьётся свободы, справедливости и права самостоятельно определять своё будущее. Слова он произнёс на форуме «Всё для победы!», организованном Народным фронтом.

«Дорогие друзья! «Всё для Победы» — известный и понятный каждому из нас исторический призыв, прозвучавший в первые дни Великой Отечественной войны. Он стал символом и нашего времени: борьбы за свободу и справедливость, безопасность родных рубежей, за право народов России самостоятельно определять свой путь развития. Мы этого добьёмся», — сказал глава государства.

На форуме ОНФ президент Владимир Путин призвал участников почтить минутой молчания память генерал-майора Михаила Гудкова, удостоенного второй «Золотой Звезды» посмертно, а также всех российских бойцов, погибших в бою. Глава государства подчеркнул, что такие герои, как Гудков, отдали жизнь за Родину и должны оставаться в памяти народа навсегда.

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Милена Скрипальщикова
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