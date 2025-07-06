Путин заявил, что Россия добьётся справедливости

Российский лидер Владимир Путин заявил, что страна добьётся свободы, справедливости и права самостоятельно определять своё будущее. Слова он произнёс на форуме «Всё для победы!», организованном Народным фронтом.

«Дорогие друзья! «Всё для Победы» — известный и понятный каждому из нас исторический призыв, прозвучавший в первые дни Великой Отечественной войны. Он стал символом и нашего времени: борьбы за свободу и справедливость, безопасность родных рубежей, за право народов России самостоятельно определять свой путь развития. Мы этого добьёмся», — сказал глава государства.