Путин почтил минутой молчания память генерала Гудкова и всех павших на СВО бойцов

Глава государства Владимир Путин на форуме ОНФ попросил почтить память дважды героя России генерал-майора Михаила Гудкова и всех погибших бойцов минутой молчания.

Путин почтил минутой молчания память генерала Гудкова и других бойцов. Видео © Life.ru

«Прошу почтить память Михаила Гудкова и его боевых товарищей, всех воинов России, павших в бою за Родину, минутой молчания», — сказал президент.