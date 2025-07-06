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Специальная военная операция (СВО)

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6 июля, 12:48

Путин почтил минутой молчания память генерала Гудкова и всех павших на СВО бойцов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава государства Владимир Путин на форуме ОНФ попросил почтить память дважды героя России генерал-майора Михаила Гудкова и всех погибших бойцов минутой молчания.

Путин почтил минутой молчания память генерала Гудкова и других бойцов. Видео © Life.ru

«Прошу почтить память Михаила Гудкова и его боевых товарищей, всех воинов России, павших в бою за Родину, минутой молчания», — сказал президент.

Навсегда остался на передовой: Гудков стал первым дважды Героем России в современной истории
Навсегда остался на передовой: Гудков стал первым дважды Героем России в современной истории

О гибели Михаила Гудкова в Курской области стало известно 3 июля. Он был дважды Героем России и заместителем главнокомандующего ВМФ России. Генерал-майор погиб, выполняя служебные обязанности. Коллеги вспоминают его как отважного человека, преданного отечественному флоту.

Оксана Попова
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