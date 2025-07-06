Навсегда остался на передовой: Гудков стал первым дважды Героем России в современной истории

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания дважды Героя Российской Федерации генерал-майору Михаилу Гудкову. Это первое подобное решение в современной истории страны. Награда присуждена посмертно — за личное мужество и героизм. Об этом написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Такие люди, как «Варяг», не умирают. Они остаются опасны для врагов и после смерти. С его именем наши морпехи будут громить теперь нацистскую нечисть с удвоенной силой. На примере Гудкова будут расти новые поколения, для которых он станет легендой», — написал он.