Навсегда остался на передовой: Гудков стал первым дважды Героем России в современной истории
Хинштейн: Генерал-майор Гудков стал первым в истории дважды Героем России
Михаил Гудков. Обложка © Юрий Смитюк/ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания дважды Героя Российской Федерации генерал-майору Михаилу Гудкову. Это первое подобное решение в современной истории страны. Награда присуждена посмертно — за личное мужество и героизм. Об этом написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Такие люди, как «Варяг», не умирают. Они остаются опасны для врагов и после смерти. С его именем наши морпехи будут громить теперь нацистскую нечисть с удвоенной силой. На примере Гудкова будут расти новые поколения, для которых он станет легендой», — написал он.
Гудков отдал жизнь на передовой, оставаясь рядом со своими бойцами даже в самых тяжёлых условиях. Он стал символом стойкости и самоотдачи, доказав, что командир должен быть вместе со своими солдатами до конца.
Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о награждении заместителя главнокомандующего ВМФ генерал-майора Михаила Гудкова второй медалью «Золотая Звезда». Награда присвоена посмертно за проявленные отвагу и самоотверженность в ходе специальной военной операции. Гибель 48-летнего генерала в Курской области 3 июля потрясла военное сообщество. Гудков оставил о себе память как о принципиальном командире и преданном флоту офицере.