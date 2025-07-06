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6 июля, 10:29

Навсегда остался на передовой: Гудков стал первым дважды Героем России в современной истории

Хинштейн: Генерал-майор Гудков стал первым в истории дважды Героем России

Михаил Гудков. Обложка © Юрий Смитюк/ТАСС

Михаил Гудков. Обложка © Юрий Смитюк/ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания дважды Героя Российской Федерации генерал-майору Михаилу Гудкову. Это первое подобное решение в современной истории страны. Награда присуждена посмертно — за личное мужество и героизм. Об этом написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Такие люди, как «Варяг», не умирают. Они остаются опасны для врагов и после смерти. С его именем наши морпехи будут громить теперь нацистскую нечисть с удвоенной силой. На примере Гудкова будут расти новые поколения, для которых он станет легендой», — написал он.

Гудков отдал жизнь на передовой, оставаясь рядом со своими бойцами даже в самых тяжёлых условиях. Он стал символом стойкости и самоотдачи, доказав, что командир должен быть вместе со своими солдатами до конца.

Путин присвоил 155-й бригаде морской пехоты имя дважды Героя РФ генерала Гудкова
Путин присвоил 155-й бригаде морской пехоты имя дважды Героя РФ генерала Гудкова

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о награждении заместителя главнокомандующего ВМФ генерал-майора Михаила Гудкова второй медалью «Золотая Звезда». Награда присвоена посмертно за проявленные отвагу и самоотверженность в ходе специальной военной операции. Гибель 48-летнего генерала в Курской области 3 июля потрясла военное сообщество. Гудков оставил о себе память как о принципиальном командире и преданном флоту офицере.

Милена Скрипальщикова
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