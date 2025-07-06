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6 июля, 07:18

Путин присвоил 155-й бригаде морской пехоты имя дважды Героя РФ генерала Гудкова

Михаил Гудков. Обложка © ТАСС / Смитюк Юрий

Михаил Гудков. Обложка © ТАСС / Смитюк Юрий

Глава государства Владимир Путин подписал указ о присвоении 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты почётного наименования в честь дважды Героя РФ генерал-майора Михаила Гудкова. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота стала первым со времён Великой Отечественной войны соединением, удостоенным имени по месту боевой славы. Морпехи полгода держали оборону в Курском приграничье, а их штурмовые группы первыми входили в населённые пункты, занятые противником.

В документе указано, что решение принято для воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству, а также с учётом боевых заслуг личного состава бригады.

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Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о награждении заместителя главнокомандующего ВМФ генерал-майора Михаила Гудкова второй медалью «Золотая Звезда». Награда присвоена посмертно за проявленные отвагу и самоотверженность в ходе специальной военной операции. Гибель 48-летнего генерала в Курской области 3 июля потрясла военное сообщество. Гудков оставил о себе память как о принципиальном командире и преданном флоту офицере.

Алиса Хуссаин
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