Путин присвоил 155-й бригаде морской пехоты имя дважды Героя РФ генерала Гудкова
Михаил Гудков. Обложка © ТАСС / Смитюк Юрий
Глава государства Владимир Путин подписал указ о присвоении 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты почётного наименования в честь дважды Героя РФ генерал-майора Михаила Гудкова. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота стала первым со времён Великой Отечественной войны соединением, удостоенным имени по месту боевой славы. Морпехи полгода держали оборону в Курском приграничье, а их штурмовые группы первыми входили в населённые пункты, занятые противником.
В документе указано, что решение принято для воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству, а также с учётом боевых заслуг личного состава бригады.
Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о награждении заместителя главнокомандующего ВМФ генерал-майора Михаила Гудкова второй медалью «Золотая Звезда». Награда присвоена посмертно за проявленные отвагу и самоотверженность в ходе специальной военной операции. Гибель 48-летнего генерала в Курской области 3 июля потрясла военное сообщество. Гудков оставил о себе память как о принципиальном командире и преданном флоту офицере.