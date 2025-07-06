Путин присвоил 155-й бригаде морской пехоты имя дважды Героя РФ генерала Гудкова

Глава государства Владимир Путин подписал указ о присвоении 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты почётного наименования в честь дважды Героя РФ генерал-майора Михаила Гудкова. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота стала первым со времён Великой Отечественной войны соединением, удостоенным имени по месту боевой славы. Морпехи полгода держали оборону в Курском приграничье, а их штурмовые группы первыми входили в населённые пункты, занятые противником.