Путин назвал настоящим русским офицером погибшего на Курщине генерала Гудкова

«Мы всегда будем помнить тех, кто отдал свою жизнь за Отечество. 2 июля на боевом посту, вынужден сказать и должен сказать об этом, погиб заместитель главкома ВМФ России Михаил Евгеньевич Гудков, настоящий русский офицер», — сказал глава государства.