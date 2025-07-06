Путин назвал настоящим русским офицером погибшего на Курщине генерала Гудкова
Михаил Гудков. Обложка © Telegram / Минобороны РФ
Президент РФ Владимир Путин назвал погибшего на Курщине заместителя главнокомандующего ВМФ Михаила Гудкова «настоящим русским офицером». Это заявление прозвучало на форуме «Всё для победы!», организованном Народным фронтом.
Путин почтил минутой молчания погибшего генерала Гудкова. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Мы всегда будем помнить тех, кто отдал свою жизнь за Отечество. 2 июля на боевом посту, вынужден сказать и должен сказать об этом, погиб заместитель главкома ВМФ России Михаил Евгеньевич Гудков, настоящий русский офицер», — сказал глава государства.
Как подчеркнул Путин, Гудков до конца выполнил свой долг перед Россией.
Ранее Путин подписал указ о присвоении звания дважды Героя Российской Федерации генерал-майору Михаилу Гудкову. Это первое подобное решение в современной истории страны. Награда присуждена посмертно — за личное мужество и героизм.