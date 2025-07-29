Украинский FPV-дрон атаковал село в Курской области, погиб 19-летний парень
Хинштейн: В результате атаки FPV-дрона ВСУ погиб сотрудник компании Алабуга
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали село Карыж Глушковского района Курской области. В результате атаки FPV-дрона погиб 19-летний сотрудник компании связи «Алабуга». Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Искренние соболезнования родным и близким. Это невосполнимая утрата», — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, после атаки дронов ВСУ в Сальске Ростовской области получили повреждения 54 квартиры. Всего пострадали 11 частных домовладений, 10 многоквартирных домов, несколько нежилых объектов и 2 легковых автомобиля. Кроме того, жители микрорайона Новосальск остаются без электричества, ведутся восстановительные работы.