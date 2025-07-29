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Регион
29 июля, 19:17

Украинский FPV-дрон атаковал село в Курской области, погиб 19-летний парень

Хинштейн: В результате атаки FPV-дрона ВСУ погиб сотрудник компании Алабуга

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали село Карыж Глушковского района Курской области. В результате атаки FPV-дрона погиб 19-летний сотрудник компании связи «Алабуга». Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Искренние соболезнования родным и близким. Это невосполнимая утрата», — написал он в своём телеграм-канале.

Мужчина погиб в Сальске при массированной атаке БПЛА на Ростовскую область
Мужчина погиб в Сальске при массированной атаке БПЛА на Ростовскую область

Напомним, после атаки дронов ВСУ в Сальске Ростовской области получили повреждения 54 квартиры. Всего пострадали 11 частных домовладений, 10 многоквартирных домов, несколько нежилых объектов и 2 легковых автомобиля. Кроме того, жители микрорайона Новосальск остаются без электричества, ведутся восстановительные работы.

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Алена Пенчугина
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