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29 июля, 19:03

Слюсарь: После атаки дронов ВСУ в Сальске получили повреждения 54 квартиры

Обложка © Telegram / Юрий Слюсарь

Обложка © Telegram / Юрий Слюсарь

Более 50 квартир получили повреждения в результате атаки ВСУ в Сальске Ростовской области. Последствия удара ощутимы: многие квартиры лишились окон, также пострадали автомобили и нежилые объекты. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Ориентировочно есть повреждения в 54 квартирах. Во многих выбиты окна. Всего пострадали 11 частных домовладений, 10 многоквартирных домов, несколько нежилых объектов и 2 легковых автомобиля», — написал Слюсарь в своём телеграм-канале.

Кроме того, жители микрорайона Новосальск остаются без электричества, ведутся восстановительные работы. Все выплаты за повреждённое имущество гражданам обещают выплатить в течение двух недель. Работы по восстановлению начнутся с наиболее пострадавших квартир.

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Электроподстанция загорелась в Ростовской области из-за атаки БПЛА

Напомним, что в результате сегодняшней ночной атаки ВСУ на Ростовскую область в городе Сальске погиб мирный житель. А утром в Сальском районе погибли два сапёра во время разминирования беспилотника.

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Полина Никифорова
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