Два сапёра погибли при разминировании дрона в Ростовской области
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Два сапёра погибли во время разминирования беспилотника ВСУ в Сальском районе Ростовской области, который подвергся атаке дронов противника сегодня ночью.
«К сожалению, сегодня произошел трагический случай — при разминировании вражеского БПЛА на Новосальске погибли двое сапёров», — сообщил глава Сальского района Владимир Березовский.
Напомним, что в результате сегодняшней ночной атаки ВСУ на Ростовскую область в городе Сальске погиб мирный житель. Также удары дронов отражали в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах региона. В результате атак также загорелась подстанция.