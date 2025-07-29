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Регион
29 июля, 08:24

Два сапёра погибли при разминировании дрона в Ростовской области

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Два сапёра погибли во время разминирования беспилотника ВСУ в Сальском районе Ростовской области, который подвергся атаке дронов противника сегодня ночью.

«К сожалению, сегодня произошел трагический случай — при разминировании вражеского БПЛА на Новосальске погибли двое сапёров», — сообщил глава Сальского района Владимир Березовский.

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Напомним, что в результате сегодняшней ночной атаки ВСУ на Ростовскую область в городе Сальске погиб мирный житель. Также удары дронов отражали в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах региона. В результате атак также загорелась подстанция.

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Александра Вишнякова
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