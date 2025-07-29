Силы ПВО России уничтожили 74 украинских беспилотника за ночь
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В ночь на вторник, 29 июля, силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 74 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Согласно официальному заявлению ведомства, дежурные средства ПВО ликвидировали 43 БПЛА над Брянской областью, 22 – над Ростовской областью, шесть вражеских дронов – над Калужской областью, два – над Смоленской областью и один – над Ленинградской областью.
Ранее Life.ru писал, что в результате ночной атаки ВСУ на Ростовскую область в городе Сальске погиб мирный житель. В регионе также загорелась подстанция.