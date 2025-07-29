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Регион
29 июля, 01:04

Мужчина погиб в Сальске при массированной атаке БПЛА на Ростовскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Массированную атаку украинских беспилотников отражают в пяти районах Ростовской области. В ходе налёта ночью 29 июля погиб один человек. Пожары вспыхнули на железнодорожной станции и в поле, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Дроны сбивают в Каменске-Шахтинском, где в результате падения беспилотника в микрорайоне Заводской загорелась сухая трава, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах, а также в Сальске, где на улице Социалистической повреждена крыша частного дома и выбиты стёкла.

«Возгорание произошло на железнодорожной станции, пассажирский поезд отведён на безопасное расстояние. В тушении задействовано 45 человек и 12 единиц техники»,отметил Слюсарь в Telegram-канале.

На улице Островского пострадал автомобиль. Водитель, находившийся в нём, погиб. Личность жертвы устанавливают. Власти заявили, что информация о последствиях атаки уточняется.

БПЛА уничтожили в Кингисеппском районе Ленобласти
БПЛА уничтожили в Кингисеппском районе Ленобласти

Как сообщал Life.ru, поздним вечером 28 июля ВСУ устроили массированную атаку ударными дронами на города ДНР. В нескольких районах Донецка отключили электричество, местные также сообщали о пожарах.

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Лия Мурадьян
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