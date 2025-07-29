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Регион
29 июля, 00:50

БПЛА уничтожили в Кингисеппском районе Ленобласти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Украинский беспилотник уничтожен в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Ранее в регионе была объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве юго-западных районов. Также власти сообщали о возможном частичном понижении сигнала мобильного интернета.

ВСУ атакуют Ростовскую область беспилотниками
ВСУ атакуют Ростовскую область беспилотниками

Ранее сообщалось, что ВСУ устроили массированную атаку ударными дронами на города ДНР. Сильнее всего пострадал Донецк, где БПЛА попал в многоквартирный дом в Киевском районе.

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Артур Лапсаков
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