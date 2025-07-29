БПЛА уничтожили в Кингисеппском районе Ленобласти

Украинский беспилотник уничтожен в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Ранее в регионе была объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве юго-западных районов. Также власти сообщали о возможном частичном понижении сигнала мобильного интернета.