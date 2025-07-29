ВСУ атакуют Ростовскую область беспилотниками
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Жители городов Сальск, Волгодонск и Миллерово Ростовской области сообщили о громких взрывах, которые начали раздаваться после двух часов ночи. Как сообщает телеграм-канал SHOT, в воздушном пространстве региона уже сбито несколько целей.
Жители Сальска слышали минимум 5-7 мощных хлопков. На данный момент официальные власти не публиковали информацию о последствиях атаки ВСУ.
Ранее Life.ru писал, что в Ростовской области отразили атаку БПЛА в трёх районах. Глава региона заявил, что в результате налёта дронов ВСУ в Красносулинском районе начался пожар.