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Регион
29 июля, 00:09

ВСУ атакуют Ростовскую область беспилотниками

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Barillo_Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Barillo_Images

Жители городов Сальск, Волгодонск и Миллерово Ростовской области сообщили о громких взрывах, которые начали раздаваться после двух часов ночи. Как сообщает телеграм-канал SHOT, в воздушном пространстве региона уже сбито несколько целей.

Жители Сальска слышали минимум 5-7 мощных хлопков. На данный момент официальные власти не публиковали информацию о последствиях атаки ВСУ.

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Ранее Life.ru писал, что в Ростовской области отразили атаку БПЛА в трёх районах. Глава региона заявил, что в результате налёта дронов ВСУ в Красносулинском районе начался пожар.

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Юния Ларсон
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