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Регион
27 июля, 17:43

Дрозденко: В Ленобласти из-за пожара от падения обломков БПЛА погиб мужчина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky

В Ленинградской области в результате атаки беспилотников погиб один человек и пострадали трое. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«К сожалению, не обошлось без пострадавших. На пожаре из-за обломков БПЛА погиб мужчина. Кроме женщины, ещё двое молодых людей обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков. Всем, включая близких погибшего, будет оказана помощь», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

По данным Минобороны РФ, 27 июля над Ленинградской областью сбили 51 дрон. Двое пострадавших получили ушибы и порезы от разлетевшихся обломков, ещё одна женщина также обратилась за медицинской помощью. Власти пообещали поддержку всем, кто пострадал в результате инцидента, включая родственников погибшего.

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Ранее Life.ru сообщал, что аэропорт Пулково столкнулся с перебоями в работе. 49 вылетов отменили, ещё 62 — задержали. Причиной введения ограничений стала воздушная угроза БПЛА. После их ликвидации воздушная гавань вернулась к нормальной работе, но сохраняется требование обязательного согласования вылетов.

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Александра Мышляева
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