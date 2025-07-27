Дрозденко: В Ленобласти из-за пожара от падения обломков БПЛА погиб мужчина

В Ленинградской области в результате атаки беспилотников погиб один человек и пострадали трое. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«К сожалению, не обошлось без пострадавших. На пожаре из-за обломков БПЛА погиб мужчина. Кроме женщины, ещё двое молодых людей обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков. Всем, включая близких погибшего, будет оказана помощь», — написал губернатор в своём телеграм-канале.