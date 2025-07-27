Аэропорт Пулково открыли для самолётов, но есть нюансы
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Аэропорт Пулково снова открыт для вылета и прилёта самолётов. При этом отправление рейсов будет осуществляться по согласованию с соответствующими органами, сообщил представитель Росавиации.
«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полётов в/из Калининграда», — уточнили в службе.
Также воздушные гавани снова открыли в Калуге и Нижнем Новгороде. Все ограничения на полёты там отменены. Первоначально аэропорты были закрыты из-за угроз безопасности, сейчас всё работает в штатном режиме.