Аэропорт Пулково открыли для самолётов, но есть нюансы

Аэропорт Пулково снова открыт для вылета и прилёта самолётов. При этом отправление рейсов будет осуществляться по согласованию с соответствующими органами, сообщил представитель Росавиации.

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полётов в/из Калининграда», — уточнили в службе.