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Регион
27 июля, 08:39

Аэропорт Пулково открыли для самолётов, но есть нюансы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / djtrenershutter

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / djtrenershutter

Аэропорт Пулково снова открыт для вылета и прилёта самолётов. При этом отправление рейсов будет осуществляться по согласованию с соответствующими органами, сообщил представитель Росавиации.

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полётов в/из Калининграда», — уточнили в службе.

Более 100 рейсов задержали в аэропорту Пулково из-за налёта десятка дронов ВСУ
Более 100 рейсов задержали в аэропорту Пулково из-за налёта десятка дронов ВСУ

Также воздушные гавани снова открыли в Калуге и Нижнем Новгороде. Все ограничения на полёты там отменены. Первоначально аэропорты были закрыты из-за угроз безопасности, сейчас всё работает в штатном режиме.

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Наталья Афонина
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