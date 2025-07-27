Аэропорты Калуги и Нижнего Новгорода возобновили работу
Обложка © freepik / yanalya
В Калуге аэропорт приступил к работе в штатном режиме, все ограничения на полёты отменены. Как рассказали в пресс-службе Росавиации, воздушная гавань закрывалась сегодняшней ночью из-за угроз безопасности.
«Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в тексте.
Кроме того, сняты ограничения и в аэропорту Нижнего Новгорода. Там на запасной аэродром вынужденно «ушёл» один самолёт, уточнили в ведомстве.
Напомним, в ночь на 27 июля Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Волгограда и Калуги. Позже аналогичные меры были приняты в аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова. Причина — обеспечение безопасности.