Аэропорты Калуги и Нижнего Новгорода возобновили работу

В Калуге аэропорт приступил к работе в штатном режиме, все ограничения на полёты отменены. Как рассказали в пресс-службе Росавиации, воздушная гавань закрывалась сегодняшней ночью из-за угроз безопасности.

«Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в тексте.