Путин поблагодарил экипаж фрегата Адмирал Григорович за отражение атак дронов

Президент России Владимир Путин выразил благодарность экипажу фрегата «Адмирал Григорович» за успешное отражение атаки беспилотников под Ленинградской областью. Об этом глава государства заявил во время посещения корабля 27 июля, где пообщался с моряками за чаем.

«Хочу ещё раз поблагодарить вас за сегодняшнюю работу. Моряки пришли и в День Военно-морского флота провели такую значимую боевую работу для фактически колыбели российского флота, прямо из Кронштадта работали», — сказал Путин.

Президент поздравил экипаж с праздником, отметив, что моряки, вернувшись с боевого задания в Средиземном море, сразу включились в выполнение новых задач. Он подчеркнул, что, несмотря на плановые технические работы и возможность отдыха, экипаж встал на защиту рубежей, отразив ночную атаку беспилотников.

По словам Путина, расчёт корабля оперативно обнаружил угрозу и чётко выполнил все команды с командного пункта.