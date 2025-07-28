В Ростовской области отразили атаку БПЛА в трёх районах
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В Ростовской области отразили атаку украинских беспилотников. БПЛА сбили 28 июля в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрия Слюсарь. В результате атаки начался пожар.
«Из-за атаки начался пожар возле хутора Васецкий Красносулинского района. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили его», — сообщил Слюсарь в Telegram-канале.
Новости СВО. Армия России давит ВСУ у Черниково, Часов Яр под контролем, США требуют мира, Зеленский в кольце санкций, 28 июля
Ранее Life.ru рассказывал, что в Ленинградской области из-за пожара от падения обломков БПЛА погиб мужчина. Ещё три человека пострадали от осколков.