ВСУ устроили массированную атаку ударными дронами на города ДНР
Донецк оказался под интенсивными обстрелами со стороны ВСУ. Один из беспилотников врезался в жилой дом. В нескольких районах города отключили электричество, сообщает Telegram-канал SHOT.
Массированная атака ВСУ на ДНР. Видео © Telegram / SHOT
По словам местных жителей, взрывы начались после 23-х часов. Куйбышевский район подвергся наибольшему удару, где очевидцы наблюдают сильный пожар. Также зафиксировано попадание БПЛА в многоквартирный дом в Киевском районе.
Управление по документированию военных преступлений Украины при администрации главы и правительства ДНР сообщает о массированных атаках ВСУ с использованием ударных беспилотников на несколько городов республики.
«Противник интенсивно запускает ударные БПЛА в нескольких городах. Последствия атак уточняются», — говорится в сообщении управления.
По предварительным данным, одна из электроподстанций получила повреждения. В некоторых районах Донецка и Макеевки отключили свет. Информация о пострадавших пока отсутствует.
Как сообщал Life.ru, накануне российские военные начали бои с украинскими подразделениями в черте Димитрова (Мирнограда) в Донецкой Народной Республике. Гарнизон ВСУ на этом участке фронта оказался в крайне затруднительном положении.
Обложка © Telegram / SHOT