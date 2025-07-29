ВСУ устроили массированную атаку ударными дронами на города ДНР

Донецк оказался под интенсивными обстрелами со стороны ВСУ. Один из беспилотников врезался в жилой дом. В нескольких районах города отключили электричество, сообщает Telegram-канал SHOT.

Массированная атака ВСУ на ДНР. Видео © Telegram / SHOT

По словам местных жителей, взрывы начались после 23-х часов. Куйбышевский район подвергся наибольшему удару, где очевидцы наблюдают сильный пожар. Также зафиксировано попадание БПЛА в многоквартирный дом в Киевском районе.

Управление по документированию военных преступлений Украины при администрации главы и правительства ДНР сообщает о массированных атаках ВСУ с использованием ударных беспилотников на несколько городов республики.

«Противник интенсивно запускает ударные БПЛА в нескольких городах. Последствия атак уточняются», — говорится в сообщении управления.

По предварительным данным, одна из электроподстанций получила повреждения. В некоторых районах Донецка и Макеевки отключили свет. Информация о пострадавших пока отсутствует.