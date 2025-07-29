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Регион
29 июля, 03:58

Электроподстанция загорелась в Ростовской области из-за атаки БПЛА

Обложка © Freepik / vening_tao

Обложка © Freepik / vening_tao

В Орловском районе Ростовской области из-за массированной атаки БПЛА начался пожар на электроподстанции. С огнём сейчас борются шесть пожарных и две машины спецтехники. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«По предварительной информации, люди не пострадали», — дополнил Слюсрь сообщение в Telegram-канале о последствиях ночного налёта БПЛА на Ростовскую область.

БПЛА уничтожили в Кингисеппском районе Ленобласти
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Напомним, в результате атаки дронов ВСУ в Сальске погиб мужчина. Также случился пожар на ж/д станции, там обошлось без пострадавших. Атаку отражали в в Каменском, Волгодонском, Сальском, Боковском и Тарасовском районах.

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Лия Мурадьян
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