Электроподстанция загорелась в Ростовской области из-за атаки БПЛА

В Орловском районе Ростовской области из-за массированной атаки БПЛА начался пожар на электроподстанции. С огнём сейчас борются шесть пожарных и две машины спецтехники. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«По предварительной информации, люди не пострадали», — дополнил Слюсрь сообщение в Telegram-канале о последствиях ночного налёта БПЛА на Ростовскую область.