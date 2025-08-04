Бастрыкин: Сумма ущерба от действий ВСУ под Курском составила более ₽3 млрд
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поделился данными о финансовых потерях, которые понёс регион из-за операции ВСУ. Об этом сообщает kp.ru.
По словам Бастрыкина, эксперты уже зафиксировали ущерб, нанесённый преступными действиями Вооружённых сил Украины на территории Курской области, который превышает три миллиарда рублей. Эта сумма отражает только начальный этап подсчёта.
«На текущий момент следователи установили ущерб от преступных действий ВСУ в Курской области на сумму более 3 миллиардов рублей», – пояснил Бастрыкин.
К сожалению, отголоски украинского вторжения в Курскую область слышны до сих пор, хотя боевиков ВСУ там уже нет. Ранее Life.ru рассказывал, что один из жителей случайно подорвался на мине, получив множественные травмы. Пострадавшего отправили в больницу.