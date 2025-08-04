Мужчина подорвался на мине в Курской области

В Глушковском районе в селе Коровяковка Курской области 57-летний мужчина получил тяжёлые ранения после подрыва на минном устройстве. Его доставили в областную больницу, состояние оценивается как средней тяжести. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.

Мужчина получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения головы, груди, живота, конечностей, а также закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Он был срочно госпитализирован бригадой скорой помощи в Курскую областную больницу. Глава региона подчеркнул, что ситуация в приграничных районах остаётся крайне опасной.

«Он находится в средней степени тяжести, бригада скорой доставила его в Курскую областную больницу. Уверен, наши врачи сделают всё, чтобы поставить его на ноги!», — написал он.