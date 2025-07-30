В Курской области ПВО отражает атаку украинских беспилотников

В пригороде Курчатова Курской области раздался взрыв. По сообщениям очевидцев, сработала система противовоздушной обороны. Об этом пишет SHOT.

Как сообщили Telegram-каналу местные жители, в небе слышались как минимум два громких взрыва. Очевидцы заметили яркие вспышки, сопровождаемые сильным грохотом. Люди отмечают, что дроны двигались на небольшой высоте. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.