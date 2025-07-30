В Курской области ПВО отражает атаку украинских беспилотников
SHOT: В пригороде Курчатова прогремел взрыв, работает ПВО
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В пригороде Курчатова Курской области раздался взрыв. По сообщениям очевидцев, сработала система противовоздушной обороны. Об этом пишет SHOT.
Как сообщили Telegram-каналу местные жители, в небе слышались как минимум два громких взрыва. Очевидцы заметили яркие вспышки, сопровождаемые сильным грохотом. Люди отмечают, что дроны двигались на небольшой высоте. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
Напомним, ранее за два часа силы ПВО сбили пять беспилотников в Тульской и Курской областях. Три дрона ликвидировали над территорией Тульской области, два — в воздушном пространстве Курской области.