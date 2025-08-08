Путин переговорил по телефону с Лукашенко

Президент России Владимир Путин провёл 8 августа телефонный разговор с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

«Лукашенко и Путин только что переговорили по телефону», — говорится в сообщении. Дополнительные подробности беседы пока не приводятся.