8 августа, 11:40

Путин переговорил по телефону с Лукашенко

Обложка © Life,ru

Президент России Владимир Путин провёл 8 августа телефонный разговор с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

«Лукашенко и Путин только что переговорили по телефону», — говорится в сообщении. Дополнительные подробности беседы пока не приводятся.

Не так давно Лукашенко прилетал в Россию. Путин с коллегой 1 августа встретились на Валааме. Там главы государств посетили молебен в церкви Смоленской иконы Божией Матери в Спасо-Преображенском ставропигиальном мужском монастыре.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Путин
  • Александр Лукашевич
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
