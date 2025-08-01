Путин и Лукашенко на Валааме посетили молебен о русских воинах
Путин и Лукашенко проводят неформальную встречу на острове Валаам
Александр Лукашенко и Владимир Путин на Валааме в 2024 году. Фото © Telegram / Кремль. Новости
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на острове Валаам.
Лидеры посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах. После краткого молебна Путин и Лукашенко продолжат неформальное общение.
Напомним, что в прошлом году, 25 июля, Владимир Путин и Александр Лукашенко тоже встречались на острове Валаам. Там лидеры двух стран тоже посетили храм Смоленской иконы Божией Матери. На следующий день политики прогулялись по острову, осмотрев святые места.