Песков рассказал, почему Путин никогда не уходит в отпуск
Песков: Путин никогда официально в отпуск не уходит, у него бывает пара выходных
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин никогда официально не уходит в отпуск, хотя иногда у него выдаётся несколько выходных дней, которые, однако, нельзя назвать полноценными. Об этом журналисту кремлёвского пула, автору телеграм-канала «Юнашев Live» Александру Юнашеву рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Журналист Александр Юнашев узнал, когда Владимир Путин пойдёт в отпуск. Видео © Telegram / «Юнашев Live»
«Этого же практически никогда не бывает, поэтому он никогда официально в отпуск не уходит. Собственно, да и функции главы государства не подразумевают возможность уходить в отпуск», — сказал представитель Кремля на вопрос о планах президента.
Песков добавил, что «пара выходных иногда случается», но «полноценных выходных просто физически не может быть».
К слову, Путин всё же иногда отдыхает. Так, в сентябре 2021 года он вместе с уже бывшим министром обороны РФ Сергеем Шойгу ездил в сибирскую тайгу. Там они повстречали маралов, рыбачили, ходили по лесу и горам пешком, а также ездили на вездеходе и катере и спали в палатках. Российский президент традиционно проводит отдых именно в таком стиле — на природе, в тайге, в походах.