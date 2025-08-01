Песков рассказал, почему Путин никогда не уходит в отпуск

Президент России Владимир Путин никогда официально не уходит в отпуск, хотя иногда у него выдаётся несколько выходных дней, которые, однако, нельзя назвать полноценными. Об этом журналисту кремлёвского пула, автору телеграм-канала «Юнашев Live» Александру Юнашеву рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Журналист Александр Юнашев узнал, когда Владимир Путин пойдёт в отпуск. Видео © Telegram / «Юнашев Live»

«Этого же практически никогда не бывает, поэтому он никогда официально в отпуск не уходит. Собственно, да и функции главы государства не подразумевают возможность уходить в отпуск», — сказал представитель Кремля на вопрос о планах президента.