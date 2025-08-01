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Регион
1 августа, 06:06

Песков рассказал, почему Путин никогда не уходит в отпуск

Песков: Путин никогда официально в отпуск не уходит, у него бывает пара выходных

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин никогда официально не уходит в отпуск, хотя иногда у него выдаётся несколько выходных дней, которые, однако, нельзя назвать полноценными. Об этом журналисту кремлёвского пула, автору телеграм-канала «Юнашев Live» Александру Юнашеву рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Журналист Александр Юнашев узнал, когда Владимир Путин пойдёт в отпуск. Видео © Telegram / «Юнашев Live»

«Этого же практически никогда не бывает, поэтому он никогда официально в отпуск не уходит. Собственно, да и функции главы государства не подразумевают возможность уходить в отпуск», — сказал представитель Кремля на вопрос о планах президента.

Песков добавил, что «пара выходных иногда случается», но «полноценных выходных просто физически не может быть».

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К слову, Путин всё же иногда отдыхает. Так, в сентябре 2021 года он вместе с уже бывшим министром обороны РФ Сергеем Шойгу ездил в сибирскую тайгу. Там они повстречали маралов, рыбачили, ходили по лесу и горам пешком, а также ездили на вездеходе и катере и спали в палатках. Российский президент традиционно проводит отдых именно в таком стиле — на природе, в тайге, в походах.

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Наталья Афонина
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