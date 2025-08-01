Путин за день подписал 85 законов

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 31 июля, подписал 85 законов. Речь идёт о документах, принятых Государственной думой и одобренных Совфедом.

В числе главных законодательных нововведений, утверждённых президентом России, — штрафы за поиск контента экстремистского характера с применением VPN, налоговые льготы для производителей БПЛА, блокировка средств на мобильных счетах в случае подозрения в мошенничестве. Также глава государства подписал законы о регулировании работы сервисов рассрочки, увеличении пошлин за выдачу документов ГАИ и пошлин для мигрантов, внесудебном порядке взыскания долгов по налогам, усилиях по борьбе с борщевиком, расширении основания для лишения приобретённого гражданства РФ и др.

В ходе встречи с главой ГД Вячеславом Володиным 23 числа Путин выразил благодарность депутатам за работу в весеннюю сессию. По его словам, усилия прилагались по всем ключевым направлениям. На встрече с главой Совфеда Валентиной Матвиенко 25 июля российский лидер также поблагодарил сенаторов. Он подчеркнул, что СФ решал приоритетные задачи с точки зрения структурного преобразования отечественной экономики и решения вопросов в социальной сфере.