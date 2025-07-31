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Регион
31 июля, 20:01

Путин утвердил закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает операторов аудиовизуальных сервисов и социальных сетей блокировать контент, дискредитирующий или отрицающий традиционные духовно-нравственные ценности страны. Текст документа опубликован на портале правовой информации.

Согласно новому закону, владельцы платформ должны предотвращать распространение произведений, содержащих материалы, противоречащие традиционным ценностям России. Кроме того, они обязаны в течение 24 часов с момента получения предписания Роскомнадзора прекратить трансляцию контента, если Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения или отозвало его, либо если ведомство выявило в материалах признаки дискредитации или пропаганды отрицания этих ценностей.

Требование об удалении подобного контента также касается владельцев страниц в соцсетях, если их аудитория превышает 500 тысяч пользователей в сутки. Наличие материалов, противоречащих традиционным ценностям, станет основанием для отказа в прокатном удостоверении.

Закон также предоставляет Минкультуры право вносить изменения в уже выданные прокатные удостоверения. Это позволит актуализировать информацию о возрастных ограничениях или запрете показа фильмов детям.

Документ вступит в силу 1 марта 2026 года.

Путин и Трамп обсудили обмен кино, продвигающим традиционные ценности РФ и США
Путин и Трамп обсудили обмен кино, продвигающим традиционные ценности РФ и США

Напомним, 22 июля закон одобрила Госдума. 25 июля аналогичное решение принял Совфед.

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Никита Никонов
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