Совфед одобрил закон о запрете фильмов, отрицающих традиционные ценности

В России фильмам не будут выдавать прокатное удостоверение, если в кинокартине очерняют или пропагандируют отрицание духовно-нравственных ценностей. Соответствующий закон Совет Федерации одобрил 25 июля в ходе пленарного заседания.

Согласно нововведению, Минкультуры теперь сможет вносить одностороннее изменение в ранее выданное прокатное удостоверение в целях актуализации сведений. Прокат или показ фильма без учёта внесённых ведомством изменений будет приравниваться к прокату киноленты без необходимого удостоверения.

Вместе с тем закон предоставляет Минкультуры ряд других полномочий. Например, выдавать заключение о наличии в проекте моментов, которые дискредитируют российские духовно-нравственные ценности или их отрицают. Данный документ ведомство должно согласовывать с Роскомнадзором. При этом владелец сайта, распространяющий аудиовизуальное произведение, к которому в течение суток получают доступ более 100 тысяч пользователей Интернета, обязан не допускать подобный фильм.

Похожее требование будет выдаваться владельцам крупных аккаунтов в социальных сетях — с аудиторией свыше 500 тысяч пользователей в сутки. Если они распространяют такие материалы, то должны после момента получения уведомления удалить в течение суток ролик. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.