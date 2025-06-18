В РПЦ предложили печатать на школьных тетрадках информацию о ценностях России

Митрополит Владимирский и Суздальский Никандр, глава финансово-хозяйственного управления РПЦ, предложил размещать перечень традиционных ценностей на обложках школьных тетрадей. Свою идею он озвучил во время выступления на ПМЭР-2025.

«Пусть ребёнок прочитает, задумается, придёт домой, спросит: «Папа, что такое эта ценность?». А одна из ценностей звучит так – преобладание духовного над материальным», — рассказал о своей идее митрополит.

Митрополит напомнил, что в советские времена на обратной стороне тетрадей часто публиковались полезные материалы, такие как таблица умножения или текст гимна. Сегодня же предлагается дополнить этот список перечнем важнейших жизненных принципов.