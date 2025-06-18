В РПЦ предложили печатать на школьных тетрадках информацию о ценностях России
Митрополит Никандр: На обложках тетрадей надо печатать традиционные ценности
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry
Митрополит Владимирский и Суздальский Никандр, глава финансово-хозяйственного управления РПЦ, предложил размещать перечень традиционных ценностей на обложках школьных тетрадей. Свою идею он озвучил во время выступления на ПМЭР-2025.
«Пусть ребёнок прочитает, задумается, придёт домой, спросит: «Папа, что такое эта ценность?». А одна из ценностей звучит так – преобладание духовного над материальным», — рассказал о своей идее митрополит.
Митрополит напомнил, что в советские времена на обратной стороне тетрадей часто публиковались полезные материалы, такие как таблица умножения или текст гимна. Сегодня же предлагается дополнить этот список перечнем важнейших жизненных принципов.
Ранее глава фонда ВЦИОМ Константин Абрамов обвинил в падении демографии россиян, которые решили жить для себя. Эта установка сформировалась за последние 30 лет. При этом лишь около 8% соотечественников открыто заявляют о нежелании иметь детей.