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18 июня, 17:54

В РПЦ предложили печатать на школьных тетрадках информацию о ценностях России

Митрополит Никандр: На обложках тетрадей надо печатать традиционные ценности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

Митрополит Владимирский и Суздальский Никандр, глава финансово-хозяйственного управления РПЦ, предложил размещать перечень традиционных ценностей на обложках школьных тетрадей. Свою идею он озвучил во время выступления на ПМЭР-2025.

«Пусть ребёнок прочитает, задумается, придёт домой, спросит: «Папа, что такое эта ценность?». А одна из ценностей звучит так – преобладание духовного над материальным», — рассказал о своей идее митрополит.

Митрополит напомнил, что в советские времена на обратной стороне тетрадей часто публиковались полезные материалы, такие как таблица умножения или текст гимна. Сегодня же предлагается дополнить этот список перечнем важнейших жизненных принципов.

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Ранее глава фонда ВЦИОМ Константин Абрамов обвинил в падении демографии россиян, которые решили жить для себя. Эта установка сформировалась за последние 30 лет. При этом лишь около 8% соотечественников открыто заявляют о нежелании иметь детей.

Полина Никифорова
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