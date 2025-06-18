«Отстаивает ценности»: Один из самых ярких участников ПМЭФ высказался о Путине
Дизайнер из Зимбабве Ксандер Пратт: Путин верит в свои ценности и отстаивает их
Зимбабвийский авангардный художник, модельер, писатель и предприниматель Ксандер Пратт, проживающий в Марокко, прибыл на Петербургский международный экономический форум 18 июня. Корреспондент Life.ru не смог остаться равнодушным к одному из самых ярких участников первого дня ПМЭФ и выяснил, что он думает о президенте РФ Владимире Путине.
«Я думаю, что он, возможно, человек, которого в мире во многом неправильно понимают. Я верю, что у него есть свои ценности, и я верю, что он отстаивает свои ценности», — заявил дизайнер.
Ксандер Пратт рассказал, что думает о Путине. Видео © Life.ru
К слову, Пратт специализируется на дизайне предметов роскоши и называет себя единственным люксовым дизайнером из Зимбабве.
Ранее сообщалось, что в рамках Петербургского международного экономического форума Путин встретится с представителями ведущих мировых новостных агентств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию и отметил, что прямое общение западных журналистов с президентом России исключает возможность искажения его позиции.
Ксандер Пратт. Обложка © Life.ru