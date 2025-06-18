ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 14:42

«Отстаивает ценности»: Один из самых ярких участников ПМЭФ высказался о Путине

Дизайнер из Зимбабве Ксандер Пратт: Путин верит в свои ценности и отстаивает их

Зимбабвийский авангардный художник, модельер, писатель и предприниматель Ксандер Пратт, проживающий в Марокко, прибыл на Петербургский международный экономический форум 18 июня. Корреспондент Life.ru не смог остаться равнодушным к одному из самых ярких участников первого дня ПМЭФ и выяснил, что он думает о президенте РФ Владимире Путине.

«Я думаю, что он, возможно, человек, которого в мире во многом неправильно понимают. Я верю, что у него есть свои ценности, и я верю, что он отстаивает свои ценности», — заявил дизайнер.

Ксандер Пратт рассказал, что думает о Путине. Видео © Life.ru

К слову, Пратт специализируется на дизайне предметов роскоши и называет себя единственным люксовым дизайнером из Зимбабве.

Путин назвал главную задачу государства
Путин назвал главную задачу государства

Ранее сообщалось, что в рамках Петербургского международного экономического форума Путин встретится с представителями ведущих мировых новостных агентств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию и отметил, что прямое общение западных журналистов с президентом России исключает возможность искажения его позиции.

Ксандер Пратт. Обложка © Life.ru

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • ПМЭФ-2025
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar