«Отстаивает ценности»: Один из самых ярких участников ПМЭФ высказался о Путине

Зимбабвийский авангардный художник, модельер, писатель и предприниматель Ксандер Пратт, проживающий в Марокко, прибыл на Петербургский международный экономический форум 18 июня. Корреспондент Life.ru не смог остаться равнодушным к одному из самых ярких участников первого дня ПМЭФ и выяснил, что он думает о президенте РФ Владимире Путине.

«Я думаю, что он, возможно, человек, которого в мире во многом неправильно понимают. Я верю, что у него есть свои ценности, и я верю, что он отстаивает свои ценности», — заявил дизайнер.