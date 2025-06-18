Путин назвал главную задачу государства
Путин: Улучшение качества жизни людей — ключевой приоритет государства
Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что ключевой приоритет государства — повышение качества жизни граждан, развитие систем здравоохранения и образования, решение экологических проблем, а также благоустройство городов и поселков. Заявление он озвучил на совещании по экономическим вопросам.
«Наша главная, важнейшая задача — это повышение качества жизни людей, улучшение облика городов и поселков, развитие системы здравоохранения и образования, решение экологических задач и так далее», — сказал глава государства.
Ранее Путин исполнил мечту девятилетнего мальчика Максима Осадчего из Ростовской области, который поддерживает военнослужащих на СВО. Глава государства подписал для него знамя «Мы русские, с нами Бог».