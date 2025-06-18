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18 июня, 13:15

Путин назвал главную задачу государства

Путин: Улучшение качества жизни людей — ключевой приоритет государства

Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что ключевой приоритет государства — повышение качества жизни граждан, развитие систем здравоохранения и образования, решение экологических проблем, а также благоустройство городов и поселков. Заявление он озвучил на совещании по экономическим вопросам.

«Наша главная, важнейшая задача — это повышение качества жизни людей, улучшение облика городов и поселков, развитие системы здравоохранения и образования, решение экологических задач и так далее», — сказал глава государства.

Путин рассказал, что объединяет народы России
Путин рассказал, что объединяет народы России

Ранее Путин исполнил мечту девятилетнего мальчика Максима Осадчего из Ростовской области, который поддерживает военнослужащих на СВО. Глава государства подписал для него знамя «Мы русские, с нами Бог».

Оксана Попова
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