Путин назвал главную задачу государства

Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что ключевой приоритет государства — повышение качества жизни граждан, развитие систем здравоохранения и образования, решение экологических проблем, а также благоустройство городов и поселков. Заявление он озвучил на совещании по экономическим вопросам.

«Наша главная, важнейшая задача — это повышение качества жизни людей, улучшение облика городов и поселков, развитие системы здравоохранения и образования, решение экологических задач и так далее», — сказал глава государства.