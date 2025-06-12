«Всегда хотел»: Путин исполнил мечту девятилетнего мальчика, помогающего бойцам СВО

Президент России Владимир Путин исполнил мечту девятилетнего мальчика Максима Осадчего из Ростовской области, который поддерживает военнослужащих на СВО. Глава государства подписал для него знамя «Мы русские, с нами Бог». Трогательную историю поведала мама ребёнка Наталья Осадчая в беседе с РИА «Новости».

Четыре года назад у Максима обнаружили онкологическое заболевание — лимфому Ходжкина. На помощь ему собирала деньги вся страна. Сейчас болезнь в ремиссии. При этом часть своей пенсии юный патриот переводит на нужды бойцов в зоне СВО.

«Когда началась СВО, мы при Максиме ничего не говорили, но поскольку он очень серьёзный и любознательный, сам подошёл к нам, начал расспрашивать. Мы стали рассказывать ему, а он говорит: «давай помогать», — поделилась Наталья Осадчая.

Сначала своими силами, а затем с помощью друзей, они начали отправлять гуманитарную помощь солдатам. Девятилетний Максим активно помогал: плёл маскировочные сети, делал сухой душ, готовил и упаковывал продукты для посылок. Позже, Наталья и Максим передали общественной организации, собирающей гуманитарную помощь, знамя с надписью «Мы русские, с нами Бог», символизирующее победу. На знамени оставляли автографы солдаты, получавшие эту помощь.

«Максим всегда хотел, чтобы знамя подписал Владимир Владимирович Путин, потому что там всё войско русское, а верховного главнокомандующего не хватало», — рассказала она.

Мечту мальчика удалось воплотить в рамках проекта «Юности Граница». Семью пригласили в Москву на приём к заместителю министра обороны Анне Цивилёвой, она передала мальчику знамя, на котором находилась подпись российского лидера. Сейчас в доме Осадчих для полотна готовят специальный уголок.