Во ВЦИОМ обвинили в плохой демографии россиян, живущих в своё удовольствие
Глава фонда ВЦИОМ Абрамов: Россияне не заводят детей из-за желания пожить для себя
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Глава фонда ВЦИОМ Константин Абрамов на полях ПМЭФ-2025 заявил, что россияне стали реже заводить детей из-за желания пожить для себя. При этом лишь около 8% соотечественников открыто заявляют о нежелании иметь детей, более глубокие исследования показывают, что стремление к личному удовольствию и самореализации становится решающим фактором для многих. Эта установка сформировалась за последние 30 лет.
«Вот это «пожить для себя» — история, которая уже происходит в нашей стране 30 лет с лишним. Главное — это человек, главное — его успех, главное — его счастье, главное — удовольствие. Ради удовольствия граждане продолжают жить», — заявил Абрамов.
Он также отметил, что поколение людей в возрасте 30–39 лет, как правило, уже достигло определённого уровня стабильности в жизни. Важно обеспечить им комфортный переход к родительству, чтобы они могли совмещать свои амбиции с новыми обязанностями.
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