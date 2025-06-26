РСПП запустил инициативу по продвижению духовно-нравственных ценностей в рекламе

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по медиа и информационному бизнесу учредила рабочую группу, призванную выработать эффективные практики продвижения духовно-нравственных ценностей через рекламу. Состав команды был утверждён на недавнем заседании в Москве. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе РСПП.

Возглавила инициативу депутат Государственной думы и телеведущая Марина Ким. В группу вошли ключевые фигуры медиаотрасли: заместитель гендиректора медиахолдинга МАЕР Алексей Ляскало, замглавы АНО «ИРИ» Борис Единин и первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Елена Решетова.

«Группа создана по инициативе медиахолдинга МАЕР и займётся обобщением лучших практик по продвижению духовно-нравственных ценностей в рекламе», — отметил председатель комиссии, директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский.

Марина Ким подчеркнула, что современное поколение проводит значительную часть времени в цифровом пространстве, где реклама и медиа играют ключевую роль в формировании мировоззрения.

«В России есть компании, которые это понимают и используют свои возможности для продвижения традиционных и семейных ценностей, национальных приоритетов даже в рамках своей коммерческой деятельности. Такие примеры мы будем обобщать, систематизировать и предлагать всему рынку как лучшие практики», – заявила депутат.

Гендиректор МАЕР Константин Майор добавил, что в условиях стремительного потока информации реклама должна не только информировать, но и вдохновлять, воспитывать, объединять общество. В ближайшее время группа приступит к разработке соответствующего стандарта, который станет важным инструментом для страны.

Кроме того, на заседании обсудили взаимодействие СМИ с новостными агрегаторами. Президент РСПП Александр Шохин отметил новые возможности и вызовы, связанные с изменением медийной модели и распределением доходов между платформами и правообладателями.