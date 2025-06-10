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10 июня, 13:51

Путин: Защита традиционных ценностей напрямую связана с обеспечением суверенитета России

Путин проводит совещание Cовбеза по теме защиты традиционных ценностей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности, посвящённое совершенствованию госполитики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

Президент подчеркнул, что эта тема напрямую связана с обеспечением суверенитета России, решением вопроса демографии и воспитания молодёжи.

«Тема крайне значимая и актуальная и напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов России. С укреплением безопасности, согласия и стабильности в обществе. С решением важнейших для нас вопросов народосбережения и демографического развития, воспитания молодых поколений», — сказал Путин, открывая совещание.

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В Кремле подчеркнули, что это — так называемый «большой Совбез», а не оперативное совещание. Тема заседания звучит как «Вопросы совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей». В числе докладчиков на большом Совбезе будет глава российской делегации на стамбульских переговорах Владимир Мединский, а также вице-премьер Татьяна Голикова, глава МИД Сергей Лавров, руководитель СВР Сергей Нарышкин и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Само заседание, помимо вступительного слова президента, пройдёт в закрытом режиме.

Александра Вишнякова
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