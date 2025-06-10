Песков: Путин проведёт большой Совбез, с докладом выступит Мединский

Президент России Владимир Путин проведёт большое заседание Совета безопасности в Ново-Огарёве, оно будет посвящён защите традиционных ценностей. С докладом выступит помощник российского лидера Владимир Мединский, сообщил во время брифинга пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Президент проведёт заседание Совета безопасности Российской Федерации — не путайте с оперативным совещанием постоянных членов [СБ], это — так называемый большой Совбез. Будет вступительное слово [Путина]. Тема будет — «Вопросы совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей», — пояснил спикер Кремля.

Песков уточнил, что в числе докладчиков на большом Совбезе будет глава российской делегации на стамбульских переговорах Владимир Мединский, а также вице-премьер Татьяна Голикова, глава МИД Сергей Лавров, руководитель СВР Сергей Нарышкин и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Само заседание, помимо вступительного слова президента, пройдёт в закрытом режиме. В конце состоится обмен мнениями, а по завершению мероприятия секретарь СБ РФ Сергей Шойгу ответит на вопросы прессы.