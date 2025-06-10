Путин предложил помощь России в борьбе с биоугрозами в любой точке мира

Президент России Владимир Путин заявил о неизменной готовности страны оказывать помощь в борьбе с биологическими угрозами и вспышками опасных инфекционных заболеваний в любой точке мира. Соответствующее заявление он сделал в приветствии участникам и организаторам V Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения».

«Наша страна неизменно готова оказывать помощь в реагировании на биологические угрозы — в том числе на вспышки опасных инфекционных заболеваний — в любом регионе мира», — подчеркнул глава государства.