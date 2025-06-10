Путин предложил помощь России в борьбе с биоугрозами в любой точке мира
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин заявил о неизменной готовности страны оказывать помощь в борьбе с биологическими угрозами и вспышками опасных инфекционных заболеваний в любой точке мира. Соответствующее заявление он сделал в приветствии участникам и организаторам V Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения».
«Наша страна неизменно готова оказывать помощь в реагировании на биологические угрозы — в том числе на вспышки опасных инфекционных заболеваний — в любом регионе мира», — подчеркнул глава государства.
Ранее Life.ru рассказал, что Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Обращение было направлено в рамках предстоящего мероприятия, которое пройдёт в Северной столице с 18 по 21 июня. В этом году главной темой форума станет «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».