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Регион
10 июня, 07:43

Путин предложил помощь России в борьбе с биоугрозами в любой точке мира

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил о неизменной готовности страны оказывать помощь в борьбе с биологическими угрозами и вспышками опасных инфекционных заболеваний в любой точке мира. Соответствующее заявление он сделал в приветствии участникам и организаторам V Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения».

«Наша страна неизменно готова оказывать помощь в реагировании на биологические угрозы в том числе на вспышки опасных инфекционных заболеваний в любом регионе мира», — подчеркнул глава государства.

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Ранее Life.ru рассказал, что Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Обращение было направлено в рамках предстоящего мероприятия, которое пройдёт в Северной столице с 18 по 21 июня. В этом году главной темой форума станет «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

Наталья Афонина
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