Путин осудил международные спортивные организации за отказ от идеалов олимпизма

Мировые спортивные организации преследуют политические цели, а всё, к чему стремится сам спорт, их давно не интересует. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Минспорта Михаилом Дегтярёвым. По словам главы государства, Россия хорошо понимает, куда и зачем стремятся международные организации.

«В международных спортивных организациях, которые, по-моему, больше начинают заниматься политикой, во всяком случае ориентируются на текущую политическую конъюнктуру, а не отстаивают идеалы олимпизма», — указал политик.