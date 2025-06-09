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9 июня, 12:02

Путин осудил международные спортивные организации за отказ от идеалов олимпизма

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мировые спортивные организации преследуют политические цели, а всё, к чему стремится сам спорт, их давно не интересует. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Минспорта Михаилом Дегтярёвым. По словам главы государства, Россия хорошо понимает, куда и зачем стремятся международные организации.

«В международных спортивных организациях, которые, по-моему, больше начинают заниматься политикой, во всяком случае ориентируются на текущую политическую конъюнктуру, а не отстаивают идеалы олимпизма», — указал политик.

Путин указал на множество проблем в поддержке адаптивного спорта
Путин указал на множество проблем в поддержке адаптивного спорта

Владимир Путин уже несколько раз указывал на главную проблему современного спорта. Ранее президент отметил, что Олимпиада в Париже так и не смогла стать спортивным праздником, воспевающим равенство, дружбу, взаимоуважение и дух честной борьбы. Вместо этого мероприятие стало насквозь политическим.

Владимир Озеров
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