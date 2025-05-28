Путин указал на множество проблем в поддержке адаптивного спорта

Президент РФ Владимир Путин констатировал большой объём нерешённых проблем в сфере паралимпийского движения. По его словам, вопросов для решения в сфере адаптивного спорта «несть числа». Глава государства подчеркнул необходимость комплексных мер поддержки этого направления.

«Многое делается, многое сделано, но когда мы знаем, что пока только менее 10% имеют специальное оснащение, оборудование, то это говорит о чём? О том, что сделать ещё надо очень-очень много», — заметил глава государства на заседании Совета по физкультуре и спорту.