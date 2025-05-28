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Регион
28 мая, 18:06

Путин указал на множество проблем в поддержке адаптивного спорта

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин констатировал большой объём нерешённых проблем в сфере паралимпийского движения. По его словам, вопросов для решения в сфере адаптивного спорта «несть числа». Глава государства подчеркнул необходимость комплексных мер поддержки этого направления.

«Многое делается, многое сделано, но когда мы знаем, что пока только менее 10% имеют специальное оснащение, оборудование, то это говорит о чём? О том, что сделать ещё надо очень-очень много», — заметил глава государства на заседании Совета по физкультуре и спорту.

Путин поручил снизить финансовую нагрузку на семьи за занятия спортом
Путин поручил снизить финансовую нагрузку на семьи за занятия спортом

Ранее Путин предложил создать в России единые центры оказания помощи с протезами. Глава государства выделил приоритетность повышения квалификационных требований к работникам, в первую очередь медицинского профиля. Такие шаги, как он подчеркнул, создадут надёжные гарантии качества обслуживания населения.

Александра Мышляева
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