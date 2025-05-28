Путин предложил создать в России единые центры оказания помощи с протезами

В России планируется создать сеть специализированных центров протезно-ортопедической помощи. Инициативу по стандартизации подходов в этой сфере озвучил президент РФ Владимир Путин во время совещания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Путин по видеосвязи проводит заседание Совета при Президенте по спорту. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Существенное условие для активной жизни, для занятий физкультуры и спортом — это качество протезно-ортопедической помощи. Считаю правильным создать единые центры организации, которые её оказывают, а также установить в законодательстве чёткие требования к их деятельности», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что среди ключевых требований особое внимание должно уделяться профессиональной подготовке специалистов, прежде всего медицинских работников. По его мнению, подобные меры помогут обеспечить защиту населения от некачественных услуг в данной области.