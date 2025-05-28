Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 17:18

Путин предложил создать в России единые центры оказания помощи с протезами

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

В России планируется создать сеть специализированных центров протезно-ортопедической помощи. Инициативу по стандартизации подходов в этой сфере озвучил президент РФ Владимир Путин во время совещания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Путин по видеосвязи проводит заседание Совета при Президенте по спорту. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Существенное условие для активной жизни, для занятий физкультуры и спортом — это качество протезно-ортопедической помощи. Считаю правильным создать единые центры организации, которые её оказывают, а также установить в законодательстве чёткие требования к их деятельности», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что среди ключевых требований особое внимание должно уделяться профессиональной подготовке специалистов, прежде всего медицинских работников. По его мнению, подобные меры помогут обеспечить защиту населения от некачественных услуг в данной области.

Путин поручил ввести ежегодный налоговый вычет за медосмотры и сдачу ГТО
Путин поручил ввести ежегодный налоговый вычет за медосмотры и сдачу ГТО

Ранее Путин заявил о важности снижения финансового бремени для семей, желающих заниматься спортом. Президент подчеркнул необходимость приоритетной социальной направленности в работе спортивных федераций, указав на недопустимость их коммерческой основы.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar