Путин поручил ввести ежегодный налоговый вычет за медосмотры и сдачу ГТО

Президент РФ Владимир Путин инициировал доработку системы налоговых преференций для граждан, ответственно относящихся к своему здоровью. Согласно новому распоряжению, россияне, систематически проходящие медицинские осмотры и подтверждающие свою физическую подготовку сдачей норм ГТО, получат право на ежегодный налоговый вычет.

Это решение было принято по результатам апрельского правительственного совещания, где обсуждались правовые несоответствия в текущем регулировании. Проблема заключалась в различной периодичности требований: медицинское обследование для молодых граждан проводится раз в три года, тогда как спортивные нормативы можно сдавать каждый год.

Как указано в опубликованных на официальном сайте Кремля документах, президент потребовал создать механизм, позволяющий учитывать прохождение диспансеризации в течение нескольких лет, что обеспечит право на ежегодную налоговую льготу по НДФЛ для активных и здоровых граждан.