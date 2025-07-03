Путин и Трамп обсудили обмен кино, продвигающим традиционные ценности РФ и США

Президент России Владимир Путин и его американских визави Дональд Трамп в ходе телефонной беседы обсудили возможность организовать между нашими странами обмен фильмами, которые продвигают традиционные ценности. Об этом в беседе с представителями прессы рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Владимир Путин упомянул, что буквально перед разговором с Дональдом Трампом он общался с представителями российского бизнес-сообщества. Была в частности в ходе этой встречи высказана мысль об обмене между [РФ и США] кинопродукцией, которая продвигает традиционные ценности, близкие нам и администрации Трампа», — сказал Ушаков.