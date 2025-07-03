Ушаков: Путин подтвердил Трампу готовность России продолжать переговоры с Киевом

Российский президент Владимир Путин в беседе с американским лидером Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы продолжать переговоры с украинской стороной. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

«Он также отметил готовность российской стороны продолжить переговорный процесс», — подчеркнул он.

Руководитель Белого дома, в свою очередь, в очередной раз поставил вопрос о необходимости скорейшего завершения конфликта на Украине.